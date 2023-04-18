«Часто натыкаюсь на кости и черепа»: крокодила нашли на кладбище домашних животных в Лобне

Недалеко от подмосковной Лобни жители нашли труп крокодила. Местные говорят, что на этом месте давно образовалось кладбище домашних животных, которое пугает некоторых. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, страшную находку обнаружили 18 апреля. Мертвое полуразложившееся пресмыкающееся лежало рядом с СНТ Тишина. По словам одной из жительниц, она видела труп аллигатора еще в ноябре прошлого года. Тогда она ходила собирать грибы в лес, но о находке не сообщила.

«Я была там пару дней назад, он все еще лежит. Крокодил в черном пакете был закопан в землю, но не очень глубоко», – приводит слова женщины издание.

Жительница предположила, что останки, видимо, раскопали бродячие собаки. Неизвестно, откуда там взялось мертвое пресмыкающееся, но в этом лесу часто хоронят домашних животных.

«Я часто натыкаюсь на кости и черепа», – пояснила женщина.

Она считает, что рептилия могла принадлежать кому-то из жителей элитных поселков, находящихся неподалеку. Возможно, хозяева захотели в качестве питомца кого-то экзотического, а после смерти крокодила, похоронили его в лесу.

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