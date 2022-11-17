«Я такой аппетитный, все хотят откусить кусочек»: Роналду о своей популярности

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал откровенное интервью, в котором рассказал о карьере, жизни и популярности в соцсетях. Футболист без стеснения признался, что считает себя харизматичным и привлекательным.

Британский журналист Пирс Морган спросил звезду спорта, что он думает о рекордном количестве подписчиков в одной из своих соцсетей. Криштиану ответил, что гордится этим и прекрасно понимает, почему его любит публика. Оказалось, что дело не только в его профессиональных качествах.

«Почему я номер один? Иногда я думаю об этом. Мне помогает хорошая внешность и харизма. Я как аппетитный фрукт. Все хотят откусить кусочек. Какой именно фрукт? Скажем, клубника», – поделился спортсмен.

На данный момент у португальской звезды футбола 497 миллионов подписчиков в популярной соцсети – больше всех в мире! Как и у любого медийного человека, у Криштиану есть и хейтеры. Форвард признался, что не обращает на них внимание. Он отметил, что не тратит время на критику. Его заботит только мнение тех, кому он нравится.

Ранее мы писали, что Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. В новом интервью он откровенно рассказал об обстановке внутри клуба.