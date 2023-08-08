Семиклассница родила ребенка во время экскурсии и выбросила его в мусорное ведро

Тайская школьница родила малыша во время экскурсии в провинции Наратхиват. Семиклассница отлучилась в туалет, где и появился на свет ребенок. Данное обстоятельство не смутило девочку: она выбросила младенца в мусорное ведро и продолжила путешествовать, пишет The Thaiger.

Схватки застали тайскую школьницу в необычном месте — автобусе, на котором передвигалась экскурсионная группа. Одноклассница беременной девочки увидела кровь на ее сиденье и обратилась по этому поводу к учительнице. Та, в свою очередь, направила подопечную в туалет, подумав о начале менструального цикла. Школьница вышла в уборную на заправочной станции и долго не возвращалась.

Оказывается, что в это время она самостоятельно родила, а после избавилась от младенца. Несовершеннолетняя мать выбросила новорожденного в мусорное ведро. Девочка сделала это, чтобы продолжить путешествие на автобусе вместе с одноклассниками.

Через некоторое время ребенка нашли. По камерам установили личность его матери, а по инициативе властей произошло их воссоединение. Также семикласснице оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Великобритании женщина перепутала схватки при беременности с аппендицитом. Рожать ничего не подозревающей матери пришлось в ванной комнате.