В Британии назревает новый грандиозный скандал связанный с королевской семьей

Британия ждет коронацию Карла III с ужасом: на церемонию приглашены принц Гарри и Меган Маркл

6 мая Великобритании грозит небывалый скандал. Стало известно, что Король Карл III пригласил опальную чету герцогов Сассекских на свою коронацию

Нетрудно представить, на кого в первую очередь будут направлены телекамеры всего мира в том случае, если на 48-часовой церемонии появится Меган Маркл.

Именно американку абсолютное число английских обывателей считают «яблоком раздора» Британского Королевского дома, сообщает Lenta.ru.

Daily Mail уже высказывает версии того, как отреагирует принц Гарри на приглашение. Скорее всего, как человек разумный, пойдет на компромисс.

И оставит супругу в Калифорнии, где как раз в этот день исполнится три года внуку Карла III - Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору.

Отличный повод соблюсти приличия и не подливать масла в огонь британской прессы, готовой разорвать афроамериканскую герцогиню на куски.