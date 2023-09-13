Брили и отдавали мужчинам: зоозащитники спасли орангутанга, которого держали в секс-рабстве

В Индонезии самка орангутанга оказалась в секс-рабстве. На протяжении долгого времени животное насиловали разные мужчины, которым его предоставлял хозяин. Об этом сообщает издание Mirror.

Как стало известно, орангутанг по имени Пони находилась в плену у своего владельца. Ее держали на цепи, брили, а после передавали «клиентам». О происходящем довольно скоро стало известно зоозащитникам, но они все никак не могли забрать животное – гражданин Индонезии отказывался его отпускать.

В итоге, чтобы спасти Пони, пришлось привлечь полицию и даже военных. После освобождения орангутанга доставили в реабилитационный центр. Там самка долго не могла прийти в себя. Она держалась от всех в стороне и не могла сама добывать себе пищу. Более того, чтобы не вызывать у Пони нервного возбуждения, было решено не подпускать к ней мужчин. Сейчас за ее состоянием по-прежнему наблюдают специалисты.

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