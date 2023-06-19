Брат в это время читает: самые взрослые сиамские близнецы рассказали о своей сексуальной жизни

Самые взрослые сиамские близнецы в мире рассказали, как у них складываются дела с личной жизнью. 61-летняя Лори Шаппелл из Америки признается, что не отказывает себе в удовольствиях. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на издание The Sun.

Близнецы соединены головами, но у них раздельные организмы. Лори – женщина, а Джордж – мужчина. Сестра возит брата с собой на каталке, так как он родился с расщеплением позвоночника. Несмотря на трудности, женщина лишилась девственности в 23 года и всегда хотела завести семью.

При этом у близнецов не было ссор по этому поводу. Лори говорит, что Джордж поддерживает ее, а во время ее свиданий читает книги. Они обращены лицами друг от друга, это помогает мужчине не участвовать в поцелуях.

«Не понимаю, почему, если я сиамский близнец, мне нельзя любить, чувствовать себя женщиной», – делится Лори.

В 2006 году женщина почти связала себя узами брака, но за четыре месяца до помолвки ее избранник умер. Его сбил пьяный водитель. Лори говорит, что брат очень поддержал ее в тот момент. Они стараются вести обычный образ жизни и даже работают. Женщина трудится в прачечной, а Джордж пишет музыку.

Ранее мы писали о том, что у сиамских близнецов из США общий половой орган, но только у одной есть парень. Люпита и Кармен Андраде имеют одну вагину на двоих. При этом у одной из сестер есть парень уже 2,5 года, а вторая сестра является асексуалкой. Кармен Андраде рассказала, что она с Люпитой «очень хорошо ладят».