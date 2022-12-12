Без зрителей не интересно: пара занялась сексом в переполненном трамвае на глазах у пассажиров

В Великобритании в воскресенье 4 декабря произошел необычный инцидент, который поверг в шок его очевидцев. В час пик в переполненном трамвае двое молодых людей занялись сексом, не обращая внимания на то, что на них смотрят другие люди.

Свидетели сообщили, что пара даже не пыталась скрыть то, чем занимается. Во время всего процесса у мужчины были спущены штаны. Когда остальные пассажиры заметили их соитие, то стали кричать и требовать, чтобы извращенцы немедленно покинули вагон. Однако самих молодых людей не волновало то, что они разозлили всех в общественном транспорте.

Несмотря на угрозы в свой адрес, пара вышла из трамвая только тогда, когда пришла к логическому завершению секса. Выходя из вагона, довольный мужчина подмигнул пассажирам, причем его штаны были все еще спущены. Один из очевидцев отметил, что, если бы с ним были дети, он бы точно его «вырубил».

Теперь парочку, устроившую секс в переполненном трамвае, разыскивает полиция. Вместе с транспортной компанией они изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить их личности.

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