В Индии замужняя мать двоих детей проиграла себя в карты

Молодая индианка проиграла себя в карты арендодателю

После этого она бросила мужа и двух маленьких детей, и переехала жить к удачливому игроку.

Трагикомическая история приключилась в городе Пратапгарх, штат Уттар-Прадеш.

В местное полицейское отделение обратился муж, вернувшийся домой из долгой командировки.

В съемной квартире, где обитала его жена с двумя детьми и куда он регулярно высылал деньги, супруг обнаружил лишь двух голодных отпрысков семейства.

Мужчина бросился на поиски, и вскоре выяснил, что его благоверная жива и здорова, но пребывает в некоем «картежном рабстве» у владельца дома.

Оказалось, что все это время женщина регулярно играла с арендодателем в азартную карточную игру, потихоньку спуская мужнины деньги.

Когда средства закончились, она поставила на кон саму себя.

И, в очередной раз проигравшись, была вынуждена переехать по адресу, указанному игроком.