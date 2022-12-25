Барнаульские врачи жестоко избили анестезиолога на корпоративе

Новогодний корпоратив врачей в Барнауле закончился дракой. В кафе «Сказка» был избит анестезиолог своими коллегами.

По словам очевидицы, анестезиолога несколько раз приложили об кафель головой. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом самочувствии.

Отмечается, что участники драки задержаны. Подробности выясняются.

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