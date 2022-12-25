13:30, 25 декабря 2022
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Барнаульские врачи жестоко избили анестезиолога на корпоративе
Корпоратив медиков закончился избиением с травмами в Барнауле.
Новогодний корпоратив врачей в Барнауле закончился дракой. В кафе «Сказка» был избит анестезиолог своими коллегами.
По словам очевидицы, анестезиолога несколько раз приложили об кафель головой. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом самочувствии.
Отмечается, что участники драки задержаны. Подробности выясняются.
Ранее мы писали, что в Красноярске произошёл конфликт между родителями и Дедом Морозом.
Источник фото:freepik
Источник:сообщество «Инцидент Барнаул»
Автор:Галина СьюТеги:
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