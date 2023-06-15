Археологи нашли самый древний искусственный фаллос в Евразии

Археологи и палеоантропологи нашли в Монголии подвеску в форме фаллоса, которой около 42 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Находку обнаружили во время раскопок палеолитической стоянки в Северной Монголии. Это была черная четырехсантиметровая графитовая подвеска в форме фаллоса.

Журнал Scientific Reports утверждает, что данное украшение — самое древнее из когда-либо найденных в мире.

Коллектив ученых из Британии, Монголии, России, Германии, США, Франции и Японии представил исследование новой находки. Установлено, что артефакт относится к переходному периоду между начальным этапом и ранней порой верхнего палеолита.

Издание «Новосибирск онлайн» сообщает, что благодаря этой находке ученые пришли к следующему выводу.

«Гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и денисовцами, — объяснил ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Рыбин.

По сообщениям СМИ, подобные фигурки находили и раньше, но они были не такими древними и не такими объемными. Если говорить о личных украшениях, то большинство находок относится к эпохе верхнего палеолита. Например, в Северной Африке было найдено ожерелье «возрастом» более 140 тысяч лет.

Ранее ученые нашли ответ, что было раньше – курица или яйцо.