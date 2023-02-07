Ученые нашли ответ, что было раньше – курица или яйцо

Знаменитый вопрос логики «что было раньше – курица или яйцо» веками наталкивался на аксиому: «для появления курицы нужно яйцо, для появления яйца – курица».

24 века назад Аристотель пришел к выводу, что и то, и другое появилось одновременно. С тех пор причинно-следственный парадокс считался неизменным.

И вот в журнале Current Biology появилось исследование, опирающееся на биологические изучения находок археологов.

Как выяснилось, первые куры появились примерно 50 млн. лет назад, первые птицы – на 100-160 млн лет раньше. А первые яйца, правда не птиц, а рептилий, сформировались 325 млн лет назад.

Причем имели тончайшую скорлупу, соизмеримую с толщиной человеческого волоса.

До появления яиц с более или менее прочной скорлупой, рептилии и амфибии размножались исключительно в водоемах, и лишь много позже их потомки-птицы обосновались на суше.

Яйца – это женские половые клетки, которые, оказавшись вне водоемов, изменили ход эволюции позвоночных. И они, конечно, «были первыми».