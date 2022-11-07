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ИХ ШОУБИЗ
15:05, 07 ноября 2022
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Жена британского короля назвала один интимный ритуал для крепкого брака

Жена британского короля назвала один интимный ритуал для крепкого брака

Супруга британского короля Камилла раскрыла маленькую хитрость, благодаря которой ее брак с Карлом III длится не один десяток лет. Этот интимный ритуал она проделывает ежедневно, и любовь в паре со временем только крепнет.

Как выяснилось, Камиллу с мужем сближает чаепитие. «Вечером мы обязательно находим 10 минут, чтобы сесть вместе, выпить чашку чая и обсудить день», - рассказала королева-консорт.

Несмотря на то, что с восходом на престол у Карла III прибавилось обязанностей, супруги находят время на чайную паузу. Выходной они могут провести, читая книги в разных углах комнаты. Камилла считает, что порой не нужно постоянно разговаривать – достаточно, чтобы любимый мужчина был рядом.

Камилла Паркер-Боулз – вторая жена принца Чарльза. Этот брак длится с 2005 года. Его первой супругой была Диана Фрэнсис Спенсер, союз длился с 1981 по 1996 годы.

ФОТО: Freepik.com

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