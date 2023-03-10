Американка потеряла мужа, а нашла его спустя 8 месяцев мертвым в шкафу

В США женщина нашла мужа мертвым спустя восемь месяцев с момента его исчезновения. Мумифицированное тело мужчины все это время лежало в шкафу в кладовке. Об этом сообщило издание Fox 2 Now.

О пропаже супруга американка сообщила в полицию в апреле 2022 года. Она рассказала правоохранителям, что перед тем, как исчезнуть, он звонил ей по телефону и предупреждал, что вернется с работы пораньше. Однако, когда она пришла домой, увидела только машину мужа, а его самого нигде не было.

В ходе поисков осмотрели все комнаты в доме, но следов мужчины обнаружено не было. Через какое-то время женщина стала чувствовала неприятный запах, подобный тому, что исходит от разлагающегося тела. Тогда она попросила полицейских еще раз провести обыск, но источник зловония не нашли, поэтому жительница штата Иллинойс решила, что виной всему трубы. Она вызвала сантехника и поставила заглушку на одну из канализационных труб.

По истечению восьми месяцев расследование так и не было закрыто, и в декабре американка стала готовиться к Рождеству. Она отправилась в кладовку, чтобы взять украшения к празднику, но, открыв дверь, обомлела. Внутри находилось мумифицированное тело ее супруга.

После экспертизы удалось установить, что мужчина покончил с собой восемь месяцев назад, однако его тело не успело до конца разложиться. Как отметили в полиции, человеческие останки не всегда имеют резкий неприятный запах, именно поэтому долгое время мужа женщины не удавалось отыскать, хотя он всегда был рядом с ней в шкафу.

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