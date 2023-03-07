На западе Москвы обнаружен труп спортсмена в мусорном мешке
56-летний москвич был обнаружен спустя несколько дней после исчезновения.
О пропаже сообщила его сестра. Она позвонила в полицию и рассказала, что брат уже несколько дней не выходит на связь, хотя обычно звонит ей чуть ли не каждый вечер.
Когда сотрудники правопорядка прибыли на место прописки мужчины, в подъезде их встретили перепуганные жильцы, которые пожаловались на отчетливый трупный запах.
Вскрыв дверь в квартиру, полицейские обнаружили бездыханное тело завёрнутое в чёрный пакет для мусора.
По данным MK.ru, сейчас в жилище убитого работает несколько групп следователей
Полная картина произошедшего на сегодняшний день до конца не ясна.
Как именно погиб несчастный и кто решил «похоронить его» подобным образом СК еще предстоит выяснить.
Известно, что при жизни мужчина занимался бегом ил был членом нескольких физкультурных клубов.
Возбуждено уголовное дело.