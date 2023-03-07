Как справиться с греховной привычкой рукоблудить: советы священника

Клирик Троицко-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Николаевич Савченко рассказал о церковном взгляде на рукоблудие корреспонденту издания «Подмосковье сегодня».

Служитель церкви попросил запомнить, что рукоблудие само по себе считается грехом. Об этой пагубной привычке упоминается в Ветхом Завете, где действует Онан, второй сын Иуды, в честь которого, собственно, и назван порок.

Грех этот мешает не только накопить в себе чистые чувства, способные в свою очередь вызывать и дарить настоящую любовь, но и чисто технически препятствует возникновению семьи.

По словам священнослужителя, чтобы искупить этот грех вполне подойдёт длительное воздержание.

А вот для снижения эротического голода Савченко рекомендует принять на себя испытания голодом настоящим: есть меньше калорийной пищи, жирного, сладкого и, по возможности, исключить из рациона мясо.

«Советую также поменьше спать, чтобы при отходе ко сну быстрее погружаться в сон и не искушать себя понапрасну соблазнительными представлениями, – подытожил служитель церкви.