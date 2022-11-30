Афроамериканка покусала пассажира в самолете и сорвала рейс, потому что ей велел Иисус

Темнокожая пассажирка Элом Агбегнину сорвала рейс в Огайо, укусив попутчика в бедро. Отмечается, что у женщины наблюдались симптомы «тревожного поведения».

34-летняя американка летела из Хьюстона в Колумбус, но во время полета стала вести себя неадекватно. Стюардессы рассказали, что пассажирка сначала подошла к двери в задней части самолета и уставилась на нее. Увидев это, ее попросили вернуться на место, но женщина отказывалась. Вместо этого она начала пытаться открыть аварийный выход.

В попытках удержать и успокоить Элом на нее набросился другой пассажир. Это очень не понравилось буйной женщине, поэтому она укусила мужчину в бедро. Причем очевидцы отметили, что она так сильно впилась зубами в плоть, что пришлось давить пальцами на ее подбородок, чтобы расслабить челюсть.

После того, как раненого мужчину увели, темнокожая пассажирка стала биться головой об пол. Женщина кричала, что лететь в Огайо и открыть аварийную дверь ей велел Иисус.

В итоге самолету пришлось запросить посадку в Литл-Рок. По прилету буйную пассажирку задержали сотрудники полиции. А пострадавшего от ее зубов мужчину доставили в больницу, где ему сделали прививку от гепатита и дали антибиотики, чтобы предотвратить возможную инфекцию.

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