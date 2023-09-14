96-летний мужчина женился во время летнего свадебного бума в Санкт-Петербурге

Летний свадебный сезон в Санкт-Петербурге в 2023 году стал самым насыщенным за последние пять лет. За июнь, июль и август в городе расписались 18 700 пар. Среди женихов был даже 96-летний пенсионер. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, средний возраст брачующихся – для мужчин 32 года, а для женщин – 30 лет. К алтарю отправились не только самые молодые – 18-летние женихи и 17-летние невесты, но и опытные. Самому старшему жениху 96 лет, а невесте – 83 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город давно стал популярным среди желающих связать себя узами брака. Многие специально приезжают из других регионов, чтобы сыграть свадьбу в романтичной Северной столице.

Чаще всего влюбленные выбирали Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной, там за лето зарегистрировали 3 149 пар. В районах были популярны отделы-дворцы Петродворцового и Пушкинского районов.

Ранее мы писали о том, как в Самарской области женщина похитила кольцо невесты, чтобы не допустить свадьбы любимого мужчины.