В Самарской области женщина похитила кольцо невесты, чтобы не допустить свадьбы любимого мужчины

В Самарской области женщина похитила обручальное кольцо невесты стоимостью 8 тыс. рублей и продала украшение соседке. Таким образом она хотела сорвать свадьбу девушки с мужчиной, который очень нравился.

Подробности сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Пропажу кольца обнаружили после помолвки. В причастности к преступлению заподозрили гостей мероприятия.

Полицейские стали опрашивать участников торжества. После этого подруга невесты призналась, что пошла на этот шаг из-за чувств к жениху.

Выяснилось, что она продала украшение за 300 рублей. Кольцо найдено и передано хозяйке.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оказалось, что обвиняемая ранее привлекалась к ответственности по аналогичной статье.

Недавно актриса Кристина Асмус показала кольцо на безымянном пальце и заявила, что получает предложения руки и сердца каждый день, но не в реальной жизни, а на съемках.