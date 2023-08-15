В Самарской области женщина похитила кольцо невесты, чтобы не допустить свадьбы любимого мужчины
В Самарской области женщина украла кольцо подруги, чтобы сорвать свадьбу.
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В Самарской области женщина похитила обручальное кольцо невесты стоимостью 8 тыс. рублей и продала украшение соседке. Таким образом она хотела сорвать свадьбу девушки с мужчиной, который очень нравился.
Подробности сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Пропажу кольца обнаружили после помолвки. В причастности к преступлению заподозрили гостей мероприятия.
Полицейские стали опрашивать участников торжества. После этого подруга невесты призналась, что пошла на этот шаг из-за чувств к жениху.
Выяснилось, что она продала украшение за 300 рублей. Кольцо найдено и передано хозяйке.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оказалось, что обвиняемая ранее привлекалась к ответственности по аналогичной статье.
Недавно актриса Кристина Асмус показала кольцо на безымянном пальце и заявила, что получает предложения руки и сердца каждый день, но не в реальной жизни, а на съемках.