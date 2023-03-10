65-летнего мужчину поймали за приставаниями к горбатым китам и дельфинам на острове Мауи

На острове Мауи собираются судить мужчину за приставания к диким морским животным. Об этом стало известно из заявления Гавайского департамента земельных и природных ресурсов. Сообщается, что 65-летний житель неоднократно был замечен за преследованием горбатых китов и дельфинов.

Последний подобный инцидент произошел 5 марта. На подозреваемого, называющего себя Дельфиньим Дейвом, поступило несколько жалоб в отдел защиты и охраны природы. Люди говорили о том, что пожилой мужчина навязчиво пристает к животным на территории Государственного исторического парка залива Кеалакекуа.

Очевидцы записали видео и передали его в полицию. На нем видно, как Дельфиньий Дейв плавает в непосредственной близости к горбатому киту и касается его плавников. То же самое он проделывал и со стаей дельфинов-спиннеров. Так как эти морские животные считаются исчезающим видом в природном парке, мужчине грозит серьезное наказание. Его собираются привлечь к административной ответственности.

Однако, несмотря на то, что Дейв уже попался на нарушении, прекращать свои плавания он не намерен. По его признанию, это «волшебный опыт», который он хочет переживать еще и еще. А люди, как он заявляет, совершают проступки и хуже этого. Суд над дайвером состоится 11 мая. Там будет решаться вопрос, виновен он или же нет.

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