6 тысяч вместо 300 рублей: в Абхазии повысили штраф за появление в купальнике или плавках вне пляжей

В Абхазии штраф за появление в купальнике или плавках вне пляжа с 1 августа вырос до 6 тыс. рублей. Раньше он составлял 300 рублей.

О двадцатикратном повышении штрафа сообщает ТАСС.

Решение об этом было принято парламентом страны 8 июня. 1 августа изменения в Кодексе об административном правонарушении вступили в силу.

Указывается, что штрафовать будут за появление на улицах, в парках, ресторанах, общественном транспорте в купальнике или в обнаженном виде. Во втором случае имеется в виду полное отсутствие одежды или голый торс.

Выявлением нарушителей займутся пешие патрули. Они будут вызывать сотрудников ОВД.

Ранее сообщалось, что к пляжу в Абхазии прибило мертвых свиней. Туристы сняли все на видео. Кадры были сделаны в Сухуме. На них заметно, что одну свинью принесло к берегу, другая плавала неподалеку.