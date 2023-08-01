6 тысяч вместо 300 рублей: в Абхазии повысили штраф за появление в купальнике или плавках вне пляжей
С 1 августа в Абхазии за появление в купальнике вне пляжа оштрафуют на 6 тысяч.
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В Абхазии штраф за появление в купальнике или плавках вне пляжа с 1 августа вырос до 6 тыс. рублей. Раньше он составлял 300 рублей.
О двадцатикратном повышении штрафа сообщает ТАСС.
Решение об этом было принято парламентом страны 8 июня. 1 августа изменения в Кодексе об административном правонарушении вступили в силу.
Указывается, что штрафовать будут за появление на улицах, в парках, ресторанах, общественном транспорте в купальнике или в обнаженном виде. Во втором случае имеется в виду полное отсутствие одежды или голый торс.
Выявлением нарушителей займутся пешие патрули. Они будут вызывать сотрудников ОВД.
Ранее сообщалось, что к пляжу в Абхазии прибило мертвых свиней. Туристы сняли все на видео. Кадры были сделаны в Сухуме. На них заметно, что одну свинью принесло к берегу, другая плавала неподалеку.