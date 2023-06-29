Прибило к пляжу: туристы заметили мертвых свиней в Черном море

В Абхазии сняли на видео, как к пляжу прибило мертвых свиней. Очевидцы заподозрили, что это связано с ЧП на Каховской ГЭС.

Видео с мертвыми свиньями в Черном море опубликовал Telegram-канал «Сочи №1».

Кадры сделаны в Сухуме. На записи видно, что одна туша животного прибилась к берегу, а другая плавала неподалеку.

«С ума сойти», - говорит на видео туристка, комментируя неприятные кадры.

Ранее эксперт Института РАН Алексей Петров рассказал, можно ли купаться в Черном море этим летом в связи с происшествием на ГЭС. Он подтвердил, что большой объем загрязненной воды попадет в Черное море. Однако угрозы для Крыма и Краснодарского края нет. Водные массы будут двигаться вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии, дойдут до Румынии и Болгарии, а к нам попадут спустя несколько лет. К этому времени вода самоочистится.