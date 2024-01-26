25-летняя туристка из России решила сделать селфи и выпала из поезда на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошел курьезный случай с туристкой из России. 25-летняя девушка хотела сделать селфи, но выпала из поезда.

Подробности приводит Newswire со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел рядом с городом Элла, куда путешественница направлялась с однодневным визитом. Россиянка ехала с курорта Хиккадува.

Делая селфи, девушка не удержалась и выпала из состава. Ее госпитализировали в больницу Демодара. Врачи оказали помощь.

Ранее сообщалось о новых деталях смерти российской туристки в Турции. Подробности раскрыли волонтеры, которые участвовали в поисках.

Напомним, женщина из России пропала 4 января. Ее тело нашли на горе Чалыш – в 300 метрах от дома гида.