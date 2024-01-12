Месяц назад на той же горе турок напал на женщину: новые детали в смерти россиянки в Кемере

Волонтеры, принимавшие участие в поисках российской туристки в Кемере, назвали версии ее гибели. Напомним, расследуются версии похищения с целью выкупа, нападения животных, а также убийства гидом и несчастного случая.

Волонтеры утверждают, что лучше дождаться результатов вскрытия. Принимавший участие в поисках молодой человек по имени Максим недоумевает, почему Telegram-каналы распространили версию о похищении с целью выкупа и о нападении кабанов. По его словам, спасатели в Турции ничего не говорили толком даже волонтерам.

Он назвал маловероятной версию с убийством и подкинутым телом. Он отметил, что данная версия строится на том, что тело якобы нашли в месте, которое уже обходили.

«Но вы поймите, это не российский лес, это скалистая местность, и чтобы досконально обследователь квадрат сто на сто метров, нужны десятки человек и несколько часов поисков», - сказал волонтер сайту Kp.ru и отметил, что спасатели могли не обследовать это место.

Волонтер не исключил версию с нападением: он говорит, что месяц назад на той же горе Чалыш, где нашли тело туристки, турок напал на женщину. Она была с супругом, но ушла чуть вперед и встретила пожилого мужчину – злоумышленник стал душить и хотел сбросить с обрыва. Муж отогнал нападавшего. Турка искали две недели и задержали.

Версию, что убил местный гид, отрицает волонтер по имени Анастасия. Она уверена, что информацию о нем исковеркали. Волонтеры общались с ним: гид хорошо говорит по-русски, вечером в один из дней он отправился на поиски пропавшей россиянки.

«С 20.00 до 03.00 мы ходили по темному лесу с фонариками, он помогал нам в поисках и даже взял с собой собак. Он простой человек, который просто живет рядом с местом преступления», - сказала волонтер и добавила, что в отряде мог находиться журналист, который неправильно что-то понял и рассказал об этом.

Ранее мы писали о том, что после смерти туристки проверяют гида.