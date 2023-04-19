24-летний житель Китая воскресил умершую бабушку при помощи искусственного интеллекта

Мужчина из Китая не смог смириться со смертью бабушки и решил вернуть ее к жизни при помощи искусственного интеллекта. Теперь он может регулярно общаться с покойницей, правда, не все его в этом поддерживают. Об этом сообщает South China Morning Post.

Известно, что 24-летний китаец лишился любимой бабушки, когда ей было 84 года. Он был крайне привязан к ней, однако не смог даже попрощаться. В последние дни жизни старушка находилась в коме и так и не очнулась.

Когда пожилая женщина скончалась, ее внук не смог свыкнуться с мыслью, что ее больше нет, и стал думать, как можно ее вернуть. В итоге он обратился за помощью к искусственному интеллекту. Он собрал все записи телефонных разговоров с бабушкой, ее фотографии и всю доступную информацию, а затем загрузил все данные в программу ChatGPT. Так китайцу удалось буквально воскресить покойницу, создав ее виртуальную версию.

Как отметил сам программист, пока отвечать бабушка может только на простые вопросы, но и этого вполне достаточно для ощущения беседы с ней. Например, она может рассказывать, что купила в магазине или же что сказала тому или иному человеку.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к идее жителя Китая. Некоторые поддержали его, заявив, что он поступил довольно умно, но нашлись и те, кто выступил с критикой. По мнению людей, нужно уметь смотреть в лицо реальности, а не прятаться от нее за виртуальным миром. «Это же не настоящая она. Разве он не боится говорить с ней? Мне кажется, он должен дать бабушке покоиться с миром и хранить память о ней в своем сердце», - считает один из комментаторов.

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