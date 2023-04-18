Официантка подмешивала кровь в коктейли клиентов бара

Весьма спорный инцидент, произошедший в одном из кафе японского города Саппоро, стал достоянием гласности.

Заведение позиционирует себя как социально ориентированное: обслуживающий персонал состоит из проблемных детей и мрачных подростков. Недавно одна из официанток была уволена: руководству стало известно, что она как минимум один раз добавила собственную кровь в коктейль одного из посетителей. По сведениям Газеты.Ru, девушку попросил приготовить такой коктейль сам клиент. Это не повлияло на решение администрации.

«Пить кровь других людей крайне опасно, - приводит издание слова японского врача Зенто Китао, - если во рту есть раны, очень легко заразиться инфекцией».

В настоящее время кафе закрыто, персонал уничтожает весь алкоголь, в который теоретически могла попасть кровь официантки, и стерилизует посуду.

Одновременно в Сети уже появились мнения о том, что «кровавый коктейль» в конечном счете повысит популярность заведения.