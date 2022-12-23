146-килограммовая пышка из Торонто уводит мужчин у худых моделей

27-летняя Оливия Мессина из Торонто влюбляет в себя бешеное количество мужчин, хотя весит 146 килограммов. Она прошла путь принятия себя и теперь носит раздельные купальники и обтягивающую одежду, а ее империя plus-size продолжает расти.

В детстве Оливию всегда воспринимали как толстую подругу, на фоне которой можно было бы выглядеть как королева красоты. Но девушка смогла извлечь из этого выгоду и теперь она зарабатывает кучу денег.

Социальные сети героини обладают дикой популярностью, а известные бренды одежды больших размеров хотят с ней заключать рекламные контракты. Если кто-то в комментариях или сообщения выражает свое недовольство ее фигурой, то она отвечает, что не будет худеть в угоду другим.

«Моя империя plus-size растет, и поклонники не могут насытиться моим телом, уверенностью в себе, танцевальными видео, уроками макияжа и модным стилем», – цитирует девушку Mirror.

Под фотографиями красавицы полно восхищенных комментариев от множества мужчин. Мессина отмечает, что не собирается ходить в фитнес-клуб. По ее словам, если бы она начала заниматься, то закончила бы, как некоторые люди, которые вечно худеют и постоянно недовольны своим телом и жизнью. Именно поэтому она предпочитает быть толстой и прекрасной.

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