22:23, 22 декабря 2022
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Бьюти-блогер умылась собственным грудным молоком
Женщина недокормила ребенка, чтобы сделать маску из грудного молока .
Молозиво, возникающее после родов, отлично подходит для омолаживающей маски, - уверена Си Си Хофманн из Глазго.
Авангардный шотландский эксперт в области здорового образа жизни и автор бьюти-курса Skin & Aesthetics, известная под ником Sisishoffman, недавно во второй раз стала матерью.
И в очередной раз эпатировала подписчиков неожиданной находкой. Молодая женщина нанесла себе на лицо собственное молозиво и, подержав необычную маску некоторое время, сообщила, что кожа заметно улучшилась.
- Это прямо какое-то «жидкое золото», оно способствует регенерации и устранят тусклый цвет лица, - радуется блогер.
Шотландские подписчики радоваться не пожелали. Они пришли в ужас при мысли о том, что молозиво недополучил новорожденный. И попросили Хофманн применять его по природному назначению.
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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