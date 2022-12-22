Бьюти-блогер умылась собственным грудным молоком

Молозиво, возникающее после родов, отлично подходит для омолаживающей маски, - уверена Си Си Хофманн из Глазго.

Авангардный шотландский эксперт в области здорового образа жизни и автор бьюти-курса Skin & Aesthetics, известная под ником Sisishoffman, недавно во второй раз стала матерью.

И в очередной раз эпатировала подписчиков неожиданной находкой. Молодая женщина нанесла себе на лицо собственное молозиво и, подержав необычную маску некоторое время, сообщила, что кожа заметно улучшилась.

Это прямо какое-то «жидкое золото», оно способствует регенерации и устранят тусклый цвет лица, - радуется блогер.

Шотландские подписчики радоваться не пожелали. Они пришли в ужас при мысли о том, что молозиво недополучил новорожденный. И попросили Хофманн применять его по природному назначению.