Новый скандал с участием семьи Тепляковых набирает обороты в Сети

Чем старше становится девочка-вундеркинд, тем чаще вокруг нее возникают скандальные ситуации.

Сейчас Алиса Теплякова учится на II курсе психологического факультета МПГУ. В рамках университетской программы ей нужно пройти практику хотя бы в одном учебном заведении страны.

Однако куда бы не обращался отец Алисы, ему, под тем или иным предлогом, выдают отказ.

Последний инцидент случился в детсаде при московской школе 538, где Алиса рассчитывала провести психологическое тестирование детей по методу Пиаже (определение уровня контактности). Такого рода занятия по закону могут проходить лишь с согласия родителей. А родители, в ходе проведенного на корпоративном сайте опроса, категорически отказались.

Из расследования, которое провели корреспонденты «МК», выяснилось, что не столько возраст Алисы, сколько тяжелый характер ее отца стал главной причиной, по которой самая юная студентка педагогического университета за всю его историю, останется без практики.