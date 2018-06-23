Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

Кит Харингтон и его давняя возлюбленная, актриса Роуз Лесли, принесли друг другу клятвы любви и верности. Пара устроила свадьбу в красивой церкви в Шотландии — на родине невесты.
Молодожены предпочли вполне обычные наряды: Кит был в классическом костюме, а Роуз надела кружевное платье цвета слоновой кости от Elie Saab и длинную фату. А вот отец невесты, который вел ее к алтарю, решил надеть традиционный для Шотландии килт.
Среди двух сотен гостей на свадьбе присутствовали многие актеры из «Игры престолов»: Питер Динклейдж, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.
Напомним, познакомились Кит и Роуз в 2012 году на съемочной площадке фэнтези-драмы. Отношения двух знаменитостей начались благодаря истории их персонажей — Джона Сноу и Игритт. За развитием их романа в сериале, а затем и в реальной жизни с упоением следили миллионы зрителей и поклонников. О планировании свадьбы пара рассказывала еще в прошлом сентябре, но плотные съемочные графики обоих долгое время не позволяли назначить точную дату празднества.
_Фото: Hubert Boesl, Mark Hemsworth, Kay Blake, Ray Tang, Stephen Lock, HBO, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Panoramic / Global Look Press _