Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

Кит Харингтон и его давняя возлюбленная, актриса Роуз Лесли, принесли друг другу клятвы любви и верности. Пара устроила свадьбу в красивой церкви в Шотландии — на родине невесты.

Молодожены предпочли вполне обычные наряды: Кит был в классическом костюме, а Роуз надела кружевное платье цвета слоновой кости от Elie Saab и длинную фату. А вот отец невесты, который вел ее к алтарю, решил надеть традиционный для Шотландии килт.