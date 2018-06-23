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Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

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Роуз Лесли и Кит Харингтон

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Плачьте, девушки: 31-летний исполнитель роли Джона Сноу в суперпопулярном сериале «Игра престолов» официально женат.

Кит Харингтон и его давняя возлюбленная, актриса Роуз Лесли, принесли друг другу клятвы любви и верности. Пара устроила свадьбу в красивой церкви в Шотландии — на родине невесты.

Молодожены предпочли вполне обычные наряды: Кит был в классическом костюме, а Роуз надела кружевное платье цвета слоновой кости от Elie Saab и длинную фату. А вот отец невесты, который вел ее к алтарю, решил надеть традиционный для Шотландии килт.

😍❤️ . #roseleslie #kitharington #couple #wedding

Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn)

Среди двух сотен гостей на свадьбе присутствовали многие актеры из «Игры престолов»: Питер Динклейдж, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.

Напомним, познакомились Кит и Роуз в 2012 году на съемочной площадке фэнтези-драмы. Отношения двух знаменитостей начались благодаря истории их персонажей — Джона Сноу и Игритт. За развитием их романа в сериале, а затем и в реальной жизни с упоением следили миллионы зрителей и поклонников. О планировании свадьбы пара рассказывала еще в прошлом сентябре, но плотные съемочные графики обоих долгое время не позволяли назначить точную дату празднества.

_Фото: Hubert Boesl, Mark Hemsworth, Kay Blake, Ray Tang, Stephen Lock, HBO, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Panoramic / Global Look Press _

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