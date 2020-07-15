Звезде «Великолепного века» грозит 13 лет тюрьмы за домашнее насилие

После выхода на экраны сериала «Великолепный век» карьера исполнителя одной из главный ролей Озана Гювена (он сыграл Рустема-пашу) пошла в гору и он стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Турции. Но теперь все может рухнуть: 45-летнего Гювена обвинили в домашнем насилии.

Инцидент Озана и его тогда еще девушки Дениз Бусулуз произошел в июне, теперь делу дали полный ход. Дениз обратилась в полицию и рассказала, что Озан поднял на нее руку. По ее словам, во время отдыха в кафе между ней и возлюбленным произошла ссора, они начали ругаться и продолжили выяснение отношений дома, сообщает портал Rusturkey.com.