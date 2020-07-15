Звезде «Великолепного века» грозит 13 лет тюрьмы за домашнее насилие
Фото: Кадр фильма
После выхода на экраны сериала «Великолепный век» карьера исполнителя одной из главный ролей Озана Гювена (он сыграл Рустема-пашу) пошла в гору и он стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Турции. Но теперь все может рухнуть: 45-летнего Гювена обвинили в домашнем насилии.
Инцидент Озана и его тогда еще девушки Дениз Бусулуз произошел в июне, теперь делу дали полный ход. Дениз обратилась в полицию и рассказала, что Озан поднял на нее руку. По ее словам, во время отдыха в кафе между ней и возлюбленным произошла ссора, они начали ругаться и продолжили выяснение отношений дома, сообщает портал Rusturkey.com.
Фото: www.instagram.com/ozan.guven/
После конфликта девушка сразу отправилась в больницу, где сняла побои, а после — в полицейский участок. В отношении звезды «Великолепного века» возбудили уголовное дело, приняв к сведению судебно-медицинское заключение. «Дело не ограничивается только телесными повреждениями», — уточнили в обвинительном заключении прокурора.
В Instagram Озана и Дениз появились посты со взаимными нападками. Гювен категорически отрицает обвинения в свой адрес, поясняя, что его экс-возлюбленной не понравилось его заявление о разрыве отношений. Актер уверяет, что Булусуз сама нанесла себе увечья.
Если суд докажет вину «Рустема-паши», то ему грозит до 13,5 лет тюрьмы. Но уже сейчас, во время судебного разбирательства, компании начали разрывать контракты с Озаном Гювеном, чтобы не быть замешанными в скандале.
Это не первый случай, когда актеры «Великолепного века» становятся фигурантами уголовных дел. В феврале 2020 года стало известно, что исполнитель роли Бехрама-паши Аднан Коч отправился за решетку на 17 лет за распространение запрещенных веществ.
Фото: Instagram Озана Гювена и Дениз Булусуз
Видео: «Великолепный век»
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