Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли впервые стал отцом после двух выкидышей жены

Напомним, что Пенн Бэджли и Домино Кирк начали встречаться в 2014 году, а спустя три года поженились. Актриса не скрывала, что после двух выкидышей практически оставила надежду выносить и родить ребенка самостоятельно. «После этого я перестала доверять своему телу и была уверена, что со мной все кончено», — цитировало Домино издание People.

К слову, в начале сентября стало известно, что звезда сериала «Сумерки» Келлан Латс снова готовится стать отцом после потери ребенка. Актер и его жена, телеведущая христианского канала Бриттани Латс признались, что снова ждут малыша. Ранее, в начале 2020 года супруги пережили большую утрату. Долгожданный первый ребенок пары не смог появиться на свет: на шестом месяце беременности у жены актера случился выкидыш.