Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли впервые стал отцом после двух выкидышей жены
Фото: Instagram Домино Кирк
Пенн Бэджли и Домино Кирк стали родителями мальчика, имя которого пока не неизвестно. Малыш появился на свет еще 11 августа, однако супруги скрывали эту новость от широкой общественности. Спустя 40 дней после рождения первенца счастливая мама сообщила о долгожданном пополнении в семействе. «Его сердце наконец-то поселилось в нашем доме», — подписала Кирк фото плаценты, опубликованное в Instagram.
Фото: Instagram Домино Кирк
Напомним, что Пенн Бэджли и Домино Кирк начали встречаться в 2014 году, а спустя три года поженились. Актриса не скрывала, что после двух выкидышей практически оставила надежду выносить и родить ребенка самостоятельно. «После этого я перестала доверять своему телу и была уверена, что со мной все кончено», — цитировало Домино издание People.
К слову, в начале сентября стало известно, что звезда сериала «Сумерки» Келлан Латс снова готовится стать отцом после потери ребенка. Актер и его жена, телеведущая христианского канала Бриттани Латс признались, что снова ждут малыша. Ранее, в начале 2020 года супруги пережили большую утрату. Долгожданный первый ребенок пары не смог появиться на свет: на шестом месяце беременности у жены актера случился выкидыш.
Фото: Instagram
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