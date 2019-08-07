Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца

Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина. Теперь издание Peopletalk сообщило: актриса впервые стала мамой.

Историю отношений Карины и Егора не назовешь банальной. Они познакомились когда были совсем детьми. Позже, решив покончить с школьной симпатией, девушка вышла замуж за другого — Артема Карасева — но через шесть лет развелась и вернулась к однокласснику.

По словам Карины, не было белого платья и торжественного костюма — пара пришла на свадьбу в джинсах, белых футболках и кожаных куртках, а сама роспись заняла не более двадцати минут. Как призналась актриса, даже их родители не знали о бракосочетании