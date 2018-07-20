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Звезда сериала «Мажор» тайно вышла замуж

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Карины Разумовской

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Актриса Карина Разумовская и ее одноклассник сыграли свадьбу.

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская и ее возлюбленный Егор Бурдин сыграли свадьбу. Желание узаконить отношения было спонтанным. Влюбленные, которые встречаются более десяти лет, во время прогулки по Санкт-Петербургу решили зайти в ЗАГС и подать заявление. По словам Карины, не было белого платья и торжественного костюма — пара пришла на свадьбу в джинсах, белых футболках и кожаных куртках, а сама роспись заняла не более двадцати минут. Как призналась актриса, даже их родители не знали о бракосочетании.

История любви Карины Разумовской и Егора Бурдина началась во время учебы в школе. Молодые люди с седьмого класса учились в одной параллели, а в десятом стали одноклассниками. В интервью журналу «7 дней» актриса рассказывала, как во время вступительных испытаний в театральный институт ее поддерживал Егор. Например, перед одним из туров подарил ландыши: «Я так и пошла на прослушивание — в серой водолазке и черной юбке, с белыми ландышами...». Из-за плотной занятости в ВУЗе Карине пришлось расстаться с одноклассником. Каждый из них встретил новую любовь, но этим бракам не суждено было продлиться долго. Спустя несколько лет Карина Разумовская и Егор Бурдин снова воссоединились.

Фото: instagram

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