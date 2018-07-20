Звезда сериала «Мажор» тайно вышла замуж

История любви Карины Разумовской и Егора Бурдина началась во время учебы в школе. Молодые люди с седьмого класса учились в одной параллели, а в десятом стали одноклассниками. В интервью журналу «7 дней» актриса рассказывала, как во время вступительных испытаний в театральный институт ее поддерживал Егор. Например, перед одним из туров подарил ландыши: «Я так и пошла на прослушивание — в серой водолазке и черной юбке, с белыми ландышами...». Из-за плотной занятости в ВУЗе Карине пришлось расстаться с одноклассником. Каждый из них встретил новую любовь, но этим бракам не суждено было продлиться долго. Спустя несколько лет Карина Разумовская и Егор Бурдин снова воссоединились.