Звезда сериала «Чики» Сергей Гилев сыграл «быструю» свадьбу

Свадьба для многих фолловеров стала неожиданностью. Друзья, коллеги и поклонники артиста и его возлюбленная поздравили пару в комментариях к публикации.

Напомним, что Сергей Гилев прославился ролью казака Данилы в популярном сериале «Чики». Его герой влюблен в проститутку Жанну, роль которой исполнила Ирина Горбачева. Сериал был признан одной из самых лучших вышедших картин прошлого года.

К слову, недавно мы писали, как Лолита Милявская тайно вышла замуж в шестой раз. 57-летняя певица сделала громкое заявление в эфире одного из шоу на телевидении.