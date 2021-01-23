Звезда сериала «Чики» Сергей Гилев сыграл «быструю» свадьбу
Фото: @gilevgilev / Instagram
41-летний российский актер Сергей Гилев, известный по роли казака Данилы в популярном сериале «Чики», опубликовал первое свадебное фото на своей странице в Instagram. Черно-белый снимок, сделанный подругой-фотографом молодоженов, был сделан в Кутузовском отделе ЗАГСа. Невеста появилась на церемонии в скромном белом платье с цветочным принтом, поверх которого надела пальто в клетку. Завершила образ белыми ботильонами. Жених выбрал нестандартный костюм — светлый пиджак, темные брюки и шарф. Под фото Сергей написал: «Вот у нас сегодня свадьба была быстрая».
Свадьба для многих фолловеров стала неожиданностью. Друзья, коллеги и поклонники артиста и его возлюбленная поздравили пару в комментариях к публикации.
Напомним, что Сергей Гилев прославился ролью казака Данилы в популярном сериале «Чики». Его герой влюблен в проститутку Жанну, роль которой исполнила Ирина Горбачева. Сериал был признан одной из самых лучших вышедших картин прошлого года.
К слову, недавно мы писали, как Лолита Милявская тайно вышла замуж в шестой раз. 57-летняя певица сделала громкое заявление в эфире одного из шоу на телевидении.
Фото и видео: @gilevgilev / Instagram
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