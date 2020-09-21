Звезда «Кухни» и «Отеля Элеон» Валерия Федорович снова стала мамой и показала нежное фото с малышом

Этим летом звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович рассекретила вторую беременность. Свой пост в Instagram, посвященный «интересному положению», она проиллюстрировала эффектной черно-белой фотографией. О том, что она стала мамой, актриса также сообщила публике в соцсетях.

«Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем и вышла радуга. 17.09.2020 - день рождения второго Сына», - написала она.