Звезда «Кухни» и «Отеля Элеон» Валерия Федорович снова стала мамой и показала нежное фото с малышом
Этим летом звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович рассекретила вторую беременность. Свой пост в Instagram, посвященный «интересному положению», она проиллюстрировала эффектной черно-белой фотографией. О том, что она стала мамой, актриса также сообщила публике в соцсетях.
«Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем и вышла радуга. 17.09.2020 - день рождения второго Сына», - написала она.
«Лера, дорогая!!! Мои искренние поздравления», «Родная!!! С двойным счастьем тебя и вашу семью! Спокойных ночей и радостного материнства», «С рождением второго счастья! Здоровья Вам и вашим деткам», «Сил вам побольше», «Счастья, здоровья и только самого наилучшего мамочке и ее деткам», - комментируют друзья и поклонники.
Редакция Passion.ru поздравляет молодую маму!
Фото и видео: Instagram/@lerafedorovi.ch
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!