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Звезда «Кармелиты» Алеса Качер и бывший муж Ольги Арнтгольц скоро станут родителями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алесы Качер

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31-летняя актриса и певица Алеса Качер рассекретила свою беременность.

В конце июля минувшего года белорусская актриса Алеса Качер вышла замуж за 37-летнего коллегу Вахтанга Беридзе. Новые отношения стали сюрпризом для поклонников актера: после развода с Ольгой Арнтгольц он старательно скрывал свою личную жизнь. Однако этот сюрприз не стал последним.

Как оказалось, Алеса скоро станет мамой. «Пусть в Новом Году статус "В ожидании ЧУДА" изменится на "СЧАСТЬЕ в руках" #2019», — написала она в своем блоге под снимком, на котором муж обнимает ее сильно округлившийся живот.

«Оу, неожиданно! Будте счастливы, Алесочка», «А я догадывалась и была оооочень рада!!!! Поздравляю, Алесик, вам очень идет быть беременной», «А я еще с вашей поездки в Америку Вам писала, спрашивала, про ваше интересное положение))) у вас лицо изменилось, вы стали очень нежные, поздравляю», «Ой, класс, Алесик! Поздравляю вас от всей души. Знаю, как ты давно об этом мечтала! С Новым Годом вашу семью», — поздравляют будущую маму подписчики и друзья.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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