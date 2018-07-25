Звезда «Кармелиты» Алеса Качер вышла замуж за экс-супруга Ольги Артнгольц

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе давно работают вместе — актеры сыграли уже в нескольких сериалах и фильмах, но поклонники не сразу догадались, что у них роман. Дело в том, что после развода с актрисой Ольгой Арнтгольц Вахтанг старался скрывать личную жизнь. Как бы там ни было, его сердце покорила «Кармелита» Алеса, и в конце июля этого года влюбленные поженились.
Ну и наконец-то, фото и видео с молодоженами! Пусть эта неделя начнётся с вечной и абсолютной любви! @alesa_kacher и @vberidze цените, уважайте, понимайте, заботьтесь, поддерживайте и удивляйте друг друга! В 21 веке любовь настолько трансформировалась и утратила силу, прямо какое-то ощущение, что кто-то поглощает все семейные ценности...но Вы держитесь!!! 💪🏻Живите в счастье, согревайте друга друга ночью, просыпайтесь от шепота любимого голоса и надеюсь, что через годик у Вас начнутся бессонные ночки:) #СвадьбаНаОскар Foto by @alex_photowed
«Мне нравится, что у грузин принято почитать женщин — маму, супругу, дочь (кстати, у Беридзе есть 4-летняя дочка Аня от первого брака, — прим. ред.). Мои родители видели, что Вахтанг меня буквально носит на руках. Мама мужа называет меня доченькой и теперь ждет внуков, — рассказала Качер в интервью журналу StarHit. — Я стараюсь учить грузинские слова, муж — белорусские».
На роскошную свадьбу, устроенную на родине девушки в Минске, прибыло 150 гостей, в том числе близкая подруга Алесы Мария Кожевникова. Невеста выглядела великолепно в воздушном пышном платье с длинной фатой.
Фото и видео: Instagram