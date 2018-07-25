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Звезда «Кармелиты» Алеса Качер вышла замуж за экс-супруга Ольги Артнгольц

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вахтанг Беридзе и Алеса Качер

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31-летняя белорусская актриса и певица Алеса Качер сыграла свадьбу с 37-летним коллегой Вахтангом Беридзе.

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе давно работают вместе — актеры сыграли уже в нескольких сериалах и фильмах, но поклонники не сразу догадались, что у них роман. Дело в том, что после развода с актрисой Ольгой Арнтгольц Вахтанг старался скрывать личную жизнь. Как бы там ни было, его сердце покорила «Кармелита» Алеса, и в конце июля этого года влюбленные поженились.

«Мне нравится, что у грузин принято почитать женщин — маму, супругу, дочь (кстати, у Беридзе есть 4-летняя дочка Аня от первого брака, — прим. ред.). Мои родители видели, что Вахтанг меня буквально носит на руках. Мама мужа называет меня доченькой и теперь ждет внуков, — рассказала Качер в интервью журналу StarHit. — Я стараюсь учить грузинские слова, муж — белорусские».

На роскошную свадьбу, устроенную на родине девушки в Минске, прибыло 150 гостей, в том числе близкая подруга Алесы Мария Кожевникова. Невеста выглядела великолепно в воздушном пышном платье с длинной фатой.

Фото и видео: Instagram

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