Звезда «Кармелиты» Алеса Качер вышла замуж за экс-супруга Ольги Артнгольц

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе давно работают вместе — актеры сыграли уже в нескольких сериалах и фильмах, но поклонники не сразу догадались, что у них роман. Дело в том, что после развода с актрисой Ольгой Арнтгольц Вахтанг старался скрывать личную жизнь. Как бы там ни было, его сердце покорила «Кармелита» Алеса, и в конце июля этого года влюбленные поженились.