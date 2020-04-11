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Звезда «Игры престолов» и самый сильный мужчина в мире Хафтор Бьернссон и его жена готовятся стать родителями

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Слайд, который
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Хафтор Бьернссон с женой

Фото: Instagram Хафтора Бьернссона

Исполнитель одной из самых ярких ролей в популярной фэнтези-саге поделился радостной новостью.

Казалось бы, только недавно в Сети обсуждали свадьбу самого сильного мужчины в мире, 31-летнего актера и бодибилдера Хафтора Бьерннсона, и его миниатюрной избранницы, 30-летней фитнес-модели Келси Хенсон — ведь у супругов разница в росте без малого полметра. А теперь стало известно, что исполнитель роли Горы в «Игре престолов» и его жена ждут ребенка — малыш появится на свет в октябре этого года. Супруги опубликовали в блогах нежные фотографии с вечеринки в честь определения пола младенца — у Хафтора и Келси родится сын.

Напомним, в 2017 году Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон познакомились в баре, где девушка работала официанткой, а год спустя молодые люди обменялись клятвами любви и верности.

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Фото и видео: Instagram, Globallookpress

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