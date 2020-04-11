Звезда «Игры престолов» и самый сильный мужчина в мире Хафтор Бьернссон и его жена готовятся стать родителями
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Фото: Instagram Хафтора Бьернссона
Казалось бы, только недавно в Сети обсуждали свадьбу самого сильного мужчины в мире, 31-летнего актера и бодибилдера Хафтора Бьерннсона, и его миниатюрной избранницы, 30-летней фитнес-модели Келси Хенсон — ведь у супругов разница в росте без малого полметра. А теперь стало известно, что исполнитель роли Горы в «Игре престолов» и его жена ждут ребенка — малыш появится на свет в октябре этого года. Супруги опубликовали в блогах нежные фотографии с вечеринки в честь определения пола младенца — у Хафтора и Келси родится сын.
Напомним, в 2017 году Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон познакомились в баре, где девушка работала официанткой, а год спустя молодые люди обменялись клятвами любви и верности.
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Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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