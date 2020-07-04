Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей рассталась с мужем спустя 19 лет брака

Напомним, Кларк Грегг знаком зрителям по роли агента Фила Колсона в фильмах киновселенной Marvel. Всемирную популярность Дженнифер Грей принесла главная роль в мелодраме «Грязные танцы». Кларк и Дженнифер поженились 21 июля 2001 года, а спустя несколько месяцев родилась их дочь Стелла.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.