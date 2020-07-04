Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей рассталась с мужем спустя 19 лет брака
Фото: Michael Germana/Globe Photos/ZUMA Press/Global Look Press.com
60-летняя звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг решили расстаться спустя 19 лет брака. «После 19 лет совместной жизни мы расстались в январе, зная, что мы всегда будем семьей, которая любит, ценит и заботится друг о друге. Недавно мы приняли трудное решение о разводе, но мы остаемся рядом и глубоко благодарны за жизнь, которую мы провели, и за прекрасную дочь, которую мы воспитали. — Дженнифер и Кларк P.S. Плачу, когда мы публикуем это», — написал Кларк в своем Instagram под нежным фото с супругой.
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After 19 years together, we separated in January, knowing we’d always be a family who loves, values and cares for each other. We recently made the difficult decision to divorce, but we remain close and are deeply grateful for the life we’ve shared and the wonderful daughter we’ve raised. - Jennifer and Clark P.S. Totally crying as we post this.
Напомним, Кларк Грегг знаком зрителям по роли агента Фила Колсона в фильмах киновселенной Marvel. Всемирную популярность Дженнифер Грей принесла главная роль в мелодраме «Грязные танцы». Кларк и Дженнифер поженились 21 июля 2001 года, а спустя несколько месяцев родилась их дочь Стелла.
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Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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