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Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей рассталась с мужем спустя 19 лет брака

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Кларк Грегг и Дженнифер Грей

Фото: Michael Germana/Globe Photos/ZUMA Press/Global Look Press.com

58-летний Кларк Грегг и 60-летняя Дженнифер Грей сообщили поклонникам о разрыве.

60-летняя звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг решили расстаться спустя 19 лет брака. «После 19 лет совместной жизни мы расстались в январе, зная, что мы всегда будем семьей, которая любит, ценит и заботится друг о друге. Недавно мы приняли трудное решение о разводе, но мы остаемся рядом и глубоко благодарны за жизнь, которую мы провели, и за прекрасную дочь, которую мы воспитали. — Дженнифер и Кларк P.S. Плачу, когда мы публикуем это», — написал Кларк в своем Instagram под нежным фото с супругой.

Напомним, Кларк Грегг знаком зрителям по роли агента Фила Колсона в фильмах киновселенной Marvel. Всемирную популярность Дженнифер Грей принесла главная роль в мелодраме «Грязные танцы». Кларк и Дженнифер поженились 21 июля 2001 года, а спустя несколько месяцев родилась их дочь Стелла.

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Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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