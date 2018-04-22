Звезда фильма «Такси» Сами Насери может ослепнуть после драки в московском клубе

Вчера в Москве прооперировали звезду фильмов «Такси» и «Идентификация» Сами Насери. Десятичасовая операция по замене хрусталика глаза в НИИ имени Гельмгольца прошла в штатном режиме, но гарантий врачи не дают.

Операция была сложной. Несколько месяцев назад у мужчины был диагностирован перелом орбиты глаза, медикам пришлось учитывать этот момент. В ночь на 5 августа во время драки в баре «Войс» на Тверской улице удар попал именно в это место. Насколько успешно прошла процедура, покажет время. Хрусталик может не прижиться, тогда мужчина ослепнет на один глаз.

Также из-за травмы актеру пришлось отказаться от выгодного контракта.