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Звезда фильма «Такси» Сами Насери может ослепнуть после драки в московском клубе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сами Насери

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СМИ рассказали о незавидном положении французского актера Сами Насери.

Вчера в Москве прооперировали звезду фильмов «Такси» и «Идентификация» Сами Насери. Десятичасовая операция по замене хрусталика глаза в НИИ имени Гельмгольца прошла в штатном режиме, но гарантий врачи не дают.

Операция была сложной. Несколько месяцев назад у мужчины был диагностирован перелом орбиты глаза, медикам пришлось учитывать этот момент. В ночь на 5 августа во время драки в баре «Войс» на Тверской улице удар попал именно в это место. Насколько успешно прошла процедура, покажет время. Хрусталик может не прижиться, тогда мужчина ослепнет на один глаз.

Также из-за травмы актеру пришлось отказаться от выгодного контракта.

По словам актера, он тот вечер не употреблял алкоголь, так как принимает лекарства, не нарушал правило очередности при исполнении песен в заведении, передает РИА Новости.

Впрочем, о России у французского актера останутся не только дурные воспоминания. Этой весной он стал почетным гостем 40-го Московского международного кинофестиваля и возглавил жюри конкурса короткого метра.

В своем блоге артист делится весьма позитивными фотографиями и видеороликами о своих приключениях в столице России.

Доверяет мужчина и российским врачам. «Насери сам предпочел лечиться в НИИ имени Гельмгольца. Не стал ехать на родину, во Францию», — цитирует инсайдеров РИА Новости.

Фото: globallookpress, instagram; видео: instagram

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