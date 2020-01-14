Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассказала о рождении второго ребенка

Во вторник, 14 января, звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро сообщила о рождении дочери.

«Наша семья рада сообщить о рождении нашей малышки. Она чувствует себя хорошо, ее старший брат Кайус — тоже. Сейчас нам очень нужен сон и личное пространство», — написала эстонская ведьма на единственной официальной странице ВКонтакте.

Новость сразу же разошлась по фейковым страницам. Мэрилин не раз сообщала, что он не ведет приемов и не консультирует онлайн, и ее нет в Instagram.

Отец малышки — норвежец Марк Хансен. Ранее ведьма состоялась в отношениях с колдуном Александром Шепсом, пара познакомилась на съемках шоу «Битва экстрасенсов».