passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассказала о рождении второго ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мэрилин Керро

Фото: VK Мэрилин Керро

30-летняя ведьма Мэрилин Керро родила девочку.

Во вторник, 14 января, звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро сообщила о рождении дочери.

«Наша семья рада сообщить о рождении нашей малышки. Она чувствует себя хорошо, ее старший брат Кайус — тоже. Сейчас нам очень нужен сон и личное пространство», — написала эстонская ведьма на единственной официальной странице ВКонтакте.

Новость сразу же разошлась по фейковым страницам. Мэрилин не раз сообщала, что он не ведет приемов и не консультирует онлайн, и ее нет в Instagram.

Отец малышки — норвежец Марк Хансен. Ранее ведьма состоялась в отношениях с колдуном Александром Шепсом, пара познакомилась на съемках шоу «Битва экстрасенсов».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!