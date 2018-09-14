Такой большой: Мэрилин Керро показала фото подросшего сына

Месяц назад поклонники Мэрилин Керро обсуждали ее фото с мужем, норвежцем Марком Хансеном, и их малышом. О том, что «добрая ведьма» из популярного шоу «Битва экстрасенсов» впервые стала мамой, они узнали в начале июля.

Если сравнить этот снимок с предыдущей фотографией, становится очевидно: ребенок растет не по дням, а по часам.