«Зрители были в шоке»: СМИ обсуждают провальный концерт Наргиз в Уссурийске

«Около трети зрителей покинули концерт Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное издание UssurMedia. Очевидцы рассказали представителям прессы, что после опоздания и вероятного контакта с алкоголем певица «начала выплескивать негатив» и «жаловаться на свои проблемы».

«Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке», — цитируют СМИ.

Программа также не устроила публику: по словам очевидцев, она исполняла непривычные песни, перемежая текст с ругательствами, при том, что на афише не было указано, что Наргиз теперь не будет исполнять популярных треков. Те, кто пришел с семьями, решили покинуть концерт.

После скандала с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA Наргиз приняла решение продолжать свою карьеру самостоятельно. Певица не раз жаловалась на клевету в свой адрес.

Информации, официально подтверждающей изложенные прессой факты, нет.

«Не хочу говорить коротко... слежу с первых шагов на нашем пространстве... респект... Уважаемая!!!... дали столько драйва и перепитий... Я за возрождение Феникса», «Благодарим за потрясающее послевкусие от великолепного концерта во Владивостоке, за невероятную энергетику», «Большинство кадров с музтеатра города Хабаровска. Наргиз зажгла народ, зажгла аудиторию. Дан драйв и крутые эмоции», «Взрыв эмоций! Невероятная! Я ждала именно такую Наргиз! Настоящая! Свободная! Открытая миру и своему зрителю! РОК ЗВЕЗДА ДА ДА! ВЛАДИВОСТОК ГОВОРИТ БРАВО», «Как же вчера это было круто!! Сама себе бренд, талант и махина голосовая, спасибо за концерт вчера во Владивостоке», «Наргиз вы бомбическая! Бабушки в зале были в шоке, но мы получили такой кайф», «Не загоняешь себя в рамки, соединяешь разные жанры. Постоянно в поиске. Тем и интересна. Не идешь на поводу у зрителя. Кто не доволен и периодически "выплевывает" "желчегонное" фи, со временем "отваливается", как элементы у ракеты при взлете. Остаются те, кто принимает, понимает, ценит. Будь», «Теперь ты на своем пути», — гласят комментарии под посвященным этим гастролям видео в блоге звезды.