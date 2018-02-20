Олимпийский чемпион по керлингу Крушельницкий провалил тест на допинг

По официальному заявлению МОК, тест Александра действительно оказался положительным. Сам спортсмен, его супруга, тренер и близкие шокированы таким исходом событий. Александр настаивает на том, что не принимал допинг ни в каком виде, и запрещенный мельдоний ему могли подсыпать на сборах перед Олимпиадой.

Как сообщает ТАСС, Федерация керлинга России уже обратилась за помощью в Спортивный арбитражный суд, а также в СКР.

Фото: East News