Олимпийский чемпион по керлингу Крушельницкий провалил тест на допинг
В Пхенчхане разгорелся новый скандал вокруг команды спортсменов из России.
На днях в Сети поползли слухи о том, что российский керлингист Александр Крушельницкий, в паре с супругой Анастасией Брызгаловой выигравший бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане, не прошел допинг-тест. В его пробе был обнаружен мельдоний.
По официальному заявлению МОК, тест Александра действительно оказался положительным. Сам спортсмен, его супруга, тренер и близкие шокированы таким исходом событий. Александр настаивает на том, что не принимал допинг ни в каком виде, и запрещенный мельдоний ему могли подсыпать на сборах перед Олимпиадой.
Как сообщает ТАСС, Федерация керлинга России уже обратилась за помощью в Спортивный арбитражный суд, а также в СКР.
Фото: East News
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