Жительница села застряла в заборе и замерзла насмерть
Инцидент произошел в деревне Дема Чишминского района 13 декабря. Односельчане нашли погибшую висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как передает ГТРК «Башкортостан», следователи назначили проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают очевидцев.
Ранее в социальных сетях появились предположения, что женщина застряла в заборе и замерзла насмерть. Была ли она в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается. «По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — добавили в региональном следственном управлении СК РФ.
Напомним, в Мексике живого младенца на шесть часов заперли в холодильнике морга после того, как врачи сочли его мертвым.
Невероятная история произошла в больнице под названием «Ла Маргарита» в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса. Ребенок родился недоношенным после 23 недель беременности. Малыш не подавал признаков жизни, из-за этого врачи сочли его мертвым. Медики отнесли младенца в морг и поместили тело в холодильник.
Фото: pixabay.com
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