Жительница села застряла в заборе и замерзла насмерть

Как передает ГТРК «Башкортостан», следователи назначили проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают очевидцев.

Ранее в социальных сетях появились предположения, что женщина застряла в заборе и замерзла насмерть. Была ли она в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается. «По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — добавили в региональном следственном управлении СК РФ.

Напомним, в Мексике живого младенца на шесть часов заперли в холодильнике морга после того, как врачи сочли его мертвым.

Невероятная история произошла в больнице под названием «Ла Маргарита» в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса. Ребенок родился недоношенным после 23 недель беременности. Малыш не подавал признаков жизни, из-за этого врачи сочли его мертвым. Медики отнесли младенца в морг и поместили тело в холодильник.