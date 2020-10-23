Младенец выжил, проведя шесть часов в холодильнике морга
Невероятная история произошла в больнице под названием «Ла Маргарита» в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса. Ребенок родился недоношенным, после 23 недель беременности (нормальный срок беременности на 17 недель дольше). Малыш не подавал признаков жизни, из-за этого врачи сочли его мертвым. Медики отнесли младенца в морг и поместили тело в холодильник.
Baby survives for six hours in morgue fridge after being wrongly declared dead https://t.co/DUAnFTcwZs pic.twitter.com/YTUsGGDfgx— Daily Mirror (@DailyMirror) October 22, 2020
Через шесть часов сотрудники похоронного бюро пришли в морг, чтобы забрать труп новорожденного. Они обнаружили его живым. Один из них, Мигель Анхель Флорес, напомнил, что такие холодильники обычно используют для хранения ампутированных конечностей. Он получил заявку от руководства «собрать то, что могло бы быть телом ребенка».
«Когда мы приехали, поняли, что «оно» плачет и двигается. Позвали отца ребенка, и он также увидел живого сына. Срочно попросили врача, подписавшего свидетельство о смерти, приехать. Малыш находился в холодильнике с температурой около двух градусов тепла шесть часов. Я не могу понять, как он не умер», — подчеркнул мужчина.
В Сети появилась видеозапись из больницы, на которой отец малыша разговаривает с сыном. «Продолжай бороться, малыш», — говорит он ему. Его поддержали в комментариях: «Бедный мальчик, кроха, продолжай бороться». «Пожалуйста, Боже, сопровождай этого малыша, оставайся с ним», — написали пользователи.
«Спасенному» из морга младенцу оказали врачебную помощь. Он находится в реанимации и восстанавливается. Администрация больницы начала расследование обстоятельств инцидента.
Фото: YouTube/Man casting, pixabay.com
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