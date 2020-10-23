Младенец выжил, проведя шесть часов в холодильнике морга

Через шесть часов сотрудники похоронного бюро пришли в морг, чтобы забрать труп новорожденного. Они обнаружили его живым. Один из них, Мигель Анхель Флорес, напомнил, что такие холодильники обычно используют для хранения ампутированных конечностей. Он получил заявку от руководства «собрать то, что могло бы быть телом ребенка».

«Когда мы приехали, поняли, что «оно» плачет и двигается. Позвали отца ребенка, и он также увидел живого сына. Срочно попросили врача, подписавшего свидетельство о смерти, приехать. Малыш находился в холодильнике с температурой около двух градусов тепла шесть часов. Я не могу понять, как он не умер», — подчеркнул мужчина.