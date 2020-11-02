Женщина задолжала по алиментам 780 тысяч рублей и спряталась от приставов в погребе

Сотрудники ФССП отправились к должнице домой, однако ее там не застали. Родственник женщины рассказал им, что нарушительница прячется в своем дворе. Приставы нашли мать в погребе. «Допрос состоялся. Вскоре дело с обвинительным актом будет направлено на рассмотрение в суд», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в «Кольцово» сняли с рейса мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за огромный долг по алиментам. Мужчина не смог попасть на самолет, вылетающий из Екатеринбурга в Новосибирск. В аэропорту его поймали за долг в размере 1,7 миллиона рублей.

Как объяснили приставы, у «беглеца» есть сын, которому по закону он должен выплачивать алименты, однако исполнять свои обязанности отец не спешил, в воспитании ребенка участия также не принимал.