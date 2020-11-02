Женщина задолжала по алиментам 780 тысяч рублей и спряталась от приставов в погребе
Женщина много лет не платила алименты на содержание своих троих детей. У нее накопился долг в размере 780 тысяч рублей. Мать лишена родительских прав. Нарушительницу привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». При этом злоумышленница отбыла наказание, назначенное судом, — 12 суток ареста. К оплате алиментов она не приступила.
Приставы возбудили против жительницы Красноярского края уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».
Сотрудники ФССП отправились к должнице домой, однако ее там не застали. Родственник женщины рассказал им, что нарушительница прячется в своем дворе. Приставы нашли мать в погребе. «Допрос состоялся. Вскоре дело с обвинительным актом будет направлено на рассмотрение в суд», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в «Кольцово» сняли с рейса мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за огромный долг по алиментам. Мужчина не смог попасть на самолет, вылетающий из Екатеринбурга в Новосибирск. В аэропорту его поймали за долг в размере 1,7 миллиона рублей.
Как объяснили приставы, у «беглеца» есть сын, которому по закону он должен выплачивать алименты, однако исполнять свои обязанности отец не спешил, в воспитании ребенка участия также не принимал.
Фото: pexels.com
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