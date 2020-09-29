Задолжавшего миллионы по алиментам мужчину сняли с рейса в аэропорту
Фото: Global Look Press
Мужчина не смог попасть на самолет, вылетающий из Екатеринбурга в Новосибирск. В аэропорту его поймали за долг в размере 1,7 миллиона рублей. Как объяснили приставы, у «беглеца» есть сын, которому по закону он должен выплачивать алименты, однако исполнять свои обязанности отец не спешил, в воспитании ребенка участия также не принимал. Из-за скопившегося долга злоумышленника объявили в федеральный розыск. Сам он живет в Карпинске.
«Неоднократно был привлечен к административной ответственности. От отбывания административного наказания также уклонился», — пояснили приставы. Суд привлек неплательщика к уголовной ответственности, мужчина решил сбежать из Екатеринбурга, но был задержан. В настоящее время должник отбывает наказание в виде ареста на пять суток. Ранее на Камчатке возбудили дело против жительницы краевой столицы. Нерадивая мать всячески уклонялась от выплаты алиментов на содержание сына.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!