Задолжавшего миллионы по алиментам мужчину сняли с рейса в аэропорту

Мужчина не смог попасть на самолет, вылетающий из Екатеринбурга в Новосибирск. В аэропорту его поймали за долг в размере 1,7 миллиона рублей. Как объяснили приставы, у «беглеца» есть сын, которому по закону он должен выплачивать алименты, однако исполнять свои обязанности отец не спешил, в воспитании ребенка участия также не принимал. Из-за скопившегося долга злоумышленника объявили в федеральный розыск. Сам он живет в Карпинске.