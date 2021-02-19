Женщина выиграла 148 млн рублей в лотерею из-за небольшой ошибки

Женщина из штата Вирджиния регулярно приобретает лотерейные билеты и участвует в розыгрышах Mega Millions и Powerball. Обычно она покупает один билет, но в последний раз по ошибке оплатила на сайте 50 билетов мгновенной лотереи. Именно из-за этой ошибки она внезапно разбогатела и стала миллионершей.

Когда Вонг увидела сумму, полагающуюся ей по лотерее, она не поверила глазам и разбудила мужа. Супруг вскоре перепроверил цифры и убедился в джекпоте. Всю ночь семья от переполнявших эмоций не могла уснуть. Свой приз американка намерена потратить на семью.