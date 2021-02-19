Женщина выиграла 148 млн рублей в лотерею из-за небольшой ошибки
Женщина из штата Вирджиния регулярно приобретает лотерейные билеты и участвует в розыгрышах Mega Millions и Powerball. Обычно она покупает один билет, но в последний раз по ошибке оплатила на сайте 50 билетов мгновенной лотереи. Именно из-за этой ошибки она внезапно разбогатела и стала миллионершей.
Когда Вонг увидела сумму, полагающуюся ей по лотерее, она не поверила глазам и разбудила мужа. Супруг вскоре перепроверил цифры и убедился в джекпоте. Всю ночь семья от переполнявших эмоций не могла уснуть. Свой приз американка намерена потратить на семью.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото: pixabay.com
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