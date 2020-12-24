Женщина с двумя матками родила тройняшек

Как уточнила Мелани, впервые о своей патологии она узнала в 2016 году. Тогда она ждала старшую дочь. Еще через два года появился на свет сын.

Врачи говорят, что шанс женщины с двумя матками выносить и родить тройню оценивается как один на миллион. Мелани стала первой британкой, кому удалось это сделать. Патология опасна тем, что может произойти выкидыш. Мать призналась, что во время беременности тяжело было то, что тройняшки одновременно пинались в утробе со всех сторон.

Ранее англичанка Бетани Смит, у которой уже есть трое детей, была несказанно удивлена, когда узнала о своей беременности. 26-летняя женщина рассказала, что не планировала в ближайшее время вновь становиться матерью, потому в качестве средства контрацепции использовала маточную спираль. Потому она была несказанно удивлена, что, несмотря на это, у нее произошло зачатие. А когда врачи сообщили ей, что она ждет не одного, а целых трех детей, они вместе с партнером были просто ошеломлены – в их семьях никогда не было многоплодных беременностей.